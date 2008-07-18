Посол США про Одессу и коррупцию

Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Уильям ТЕЙЛОР констатирует, что проблема коррупции актуальна для всего мира, а в Украине, в частности, коррупцией поражена почти каждая важная отрасль государственного управления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол заявил в Одессе.

С учетом этого, подчеркнул он, правительство Соединенных Штатов Америки и Украины решили профинансировать через корпорацию «Вызовы тысячелетия» исследование группой специалистов состояния коррупции в судебной системе Украины

Сославшись на данные промежуточного отчета специалистов о состоянии коррупции в первой половине 2008 года, У.ТЕЙЛОР отметил, что это явление компрометирует судебную систему и взрывает правила честной конкуренции, усложняет экономический рост и замедляет создание новых рабочих мест. С учетом этого правительство США предпринимает усилия, чтобы «помочь украинскому народу избавиться от этой проблемы».

Как отметил посол в беседе с журналистами, в ходе визита в Одессу его также интересует, как проходит вторая фаза международных учений «Си Бриз-2008». У.ТЕЙЛОР также примет участие в приеме, которое даст руководство американского контингента многонациональных учений.

Кроме того, подчеркнул У.ТЕЙЛОР, «Одесса является одним из самых любимых мною городов мира», поэтому он был рад снова встретиться с мэром города Эдуардом ГУРВИЦЕМ, обсудить текущую политическую ситуацию и перспективы развития Одессы. Он также выразил признательность городскому председателю за приглашение на празднование Дня города 1-2 сентября.