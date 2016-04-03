СБУ опровергает "сенсацию" относительно существования в Украине мифических лагерей джихадистов

Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook.

По ее словам, автор письма выразила возмущение полным искажением своих слов и разрешила опубликовать текст письма, чтобы снять все возможные инсинуации и попытки использовать этот "вброс" в информационной войне против Украины.

"Уважаемый Василий, хочу выразить Вам свое удивление и возмущение по поводу появления статей, которые полностью исказили заявления, сделанные мной на минувшей неделе на радиостанции "France Inter". В конце беседы, которая продолжалась более двух часов, я вспомнила о некоторых вещах, которые касаются расследований Вашей службой в сфере борьбы с терроризмом, как это делается и у нас. Мое простое и недвусмысленное высказывание было, тем не менее, интерпретировано как обвинение Украины в сотрудничестве с ИГИЛ, что является искажением истины, ложью и абсолютно неприемлемым манипулированием", - говорится в письме.

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Гуле подчеркивает, что не знает украинскую журналистку Аллу Лазареву, никогда ее не встречала, не слышала и не знает ее источников информации, которая является "ничем иным как вымыслом".

"Если намерением этих так называемых журналистов является негативное влияние на голосование, которое должно состояться в Нидерландах по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, добавляя плохого имиджа Украине, так эта плачевная операция обернется против них самих. Соглашение тем более необходимо, если учесть серьезность террористической угрозы и то, насколько нам еще больше нужна Европа", - добавляет автор письма.

Также Гуле оценила борьбу СБУ с джихадистским терроризмом как образцовую и заверила, что ее заявления никогда не имели целью представить нашу страну как "надежное убежище" для ИГИЛ и утверждать, что украинцы к этому специально готовились.

"Сотрудничество Франции с Украиной в сфере борьбы с терроризмом является показательным, как мы это и продемонстрировали во время нашей официальной встречи в Сенате несколько месяцев тому назад во время моего председательства в Комиссии по расследованию дел в отношении джихадистских каналов поставок", - отмечается в письме.

Гуле подчеркнула, что практика некоторых СМИ заслуживает осуждения в судебном порядке, а она оставляет за собой право подать жалобу за клевету.