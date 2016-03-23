Глава СБУ назвал похожими идеологии "Исламского государства" и "русского мира"
Корень идеологии "русского мира" и ИГИЛ, по сути, одинаковый. Их объединяет нетерпимость и исключительность.
Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак во время общения с журналистами, передает телеканал "112 Украина".
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"Что еще интересно: корень идеологии ИГИЛ и "русского мира" одинаковый по сути своей, по тому, что их объединяет, и это нас наводит на определенные мысли. Это исключительность и нетерпимость. А дальше - все умные, я думаю, додумаются, к чему я это говорю", - заявил Грицак.
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Кроме того, Грицак отметил, что не слышал о каких-либо серьезных задержаниях, арестах российскими спецслужбами представителей ИГИЛ на территории России.