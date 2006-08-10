Янукович поддержит добрую традицию
10:40, 10 августа 2006Политика
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Премьер последует за Ющенко
Завтра, 11 августа, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ посетит Крым.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Симферополе 10 августа сообщил первый заместитель председателя Совета министров АРК Евгений МИХАЙЛОВ.
По его информации, глава Кабмина проведет пресс-конференцию в Симферополе, она запланирована на 11.00. О других подробностях визита Е.МИХАЙЛОВ не сообщил.
По его словам, стало доброй традицией, что премьер-министры Украины одним из первых совершают визиты в Крым. По мнению Е.МИХАЙЛОВА, избрание нового Кабмина и новой ВРУ наконец-то стабилизировала ситуацию не только в Крыму, но и по всей Украине.
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