Янукович поддержит добрую традицию

Завтра, 11 августа, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ посетит Крым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Симферополе 10 августа сообщил первый заместитель председателя Совета министров АРК Евгений МИХАЙЛОВ.

По его информации, глава Кабмина проведет пресс-конференцию в Симферополе, она запланирована на 11.00. О других подробностях визита Е.МИХАЙЛОВ не сообщил.

По его словам, стало доброй традицией, что премьер-министры Украины одним из первых совершают визиты в Крым. По мнению Е.МИХАЙЛОВА, избрание нового Кабмина и новой ВРУ наконец-то стабилизировала ситуацию не только в Крыму, но и по всей Украине.