В Минобороны просят дополнительные 950 миллионов на вещи для военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

"По результатам анализа ценовой политики на рынке предоставления услуг, вследствие существенного увеличения стоимости сырья, цена предметов вещевого обеспечения выросла в несколько раз", - сообщил он.

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Учитывая это, а также необходимость частичного пополнения неприкосновенных запасов, "Министерству обороны необходимо дополнительно выделить финансовый ресурс в сумме 950 млн грн", отметил Руснак.

"Мы рассчитываем на поддержку правительства и Верховной Рады", - подчеркнул он и добавил, что этот ресурс позволит создать запасы и обеспечить около 80 тыс. военнослужащих необходимым вещевым имуществом и обмундированием.