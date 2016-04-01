В Минобороны просят дополнительные 950 миллионов на вещи для военных
Первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак подчеркнул необходимость дополнительного выделения 950 млн грн на вещевое обеспечение военнослужащих.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.
"По результатам анализа ценовой политики на рынке предоставления услуг, вследствие существенного увеличения стоимости сырья, цена предметов вещевого обеспечения выросла в несколько раз", - сообщил он.
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Учитывая это, а также необходимость частичного пополнения неприкосновенных запасов, "Министерству обороны необходимо дополнительно выделить финансовый ресурс в сумме 950 млн грн", отметил Руснак.
"Мы рассчитываем на поддержку правительства и Верховной Рады", - подчеркнул он и добавил, что этот ресурс позволит создать запасы и обеспечить около 80 тыс. военнослужащих необходимым вещевым имуществом и обмундированием.