Керри в ближайшее время посетит Украину

Об этом шла речь во время совместной встречи президента Украины Петра Порошенко с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом с участием государственного секретаря США Джона Керри, сообщает пресс-служба Порошенко.

«Собеседники обсудили развитие ситуации на Донбассе в контексте российской агрессии. Госсекретарь Джон Керри проинформировал об особенностях последних переговоров в Москве», - говорится в сообщении.

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«Собеседники договорились о дальнейшем развитии стратегического партнерства между Украиной и США, чему будет способствовать визит в Украину госсекретаря США Джона Керри в ближайшее время», - отмечают в пресс-службе Порошенко.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко провел встречу в формате рабочего ланча с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом при участии государственного секретаря США Джона Керри.