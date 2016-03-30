В Хмельницком двух распространителей сепаратистской газеты "Новороссия" приговорили к 5 годам

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокурора Хмельницкой области Лилия Коцюк, такой приговор суд вынес сегодня, 30 марта.

По ее словам, двое человек признаны виновными по ч. 2 ст. 110 УКУ (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Суд доказал, что осужденные лица в июне 2014 года распространяли среди жителей Хмельницкого печатное периодическое издание (газета «Новороссия», выпуск №2 от 29 мая 2014 года), в которых содержатся публичные прямые призывы к совершению умышленных действий, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка.

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По словам Коцюк, приговор суда первой инстанции вступит в силу через 30 дней. В течение этого времени осужденные имеют возможность подать апелляцию. Сейчас один из осужденных находится на свободе после внесения денежного залога в размере 95 тысяч гривень. Другая осужденная находится под домашним арестом.

«Прокуратура области не будет обжаловать этот приговор, поскольку считает его справедливым», - сказала пресс-секретарь прокурора.