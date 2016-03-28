В "Народном фронте" заявили, что не выдвигают никаких новых требований относительно коалиции
Максим Бурбак отметил, что "Народный фронт" не предъявляет никаких новых требований, как это озвучил руководитель фракции БПП.
Предложения президенту относительно кандидатуры премьер-министра, а также кандидатур в состав Кабинета Министров Украины вносит коалиция депутатских фракций в Верховной Раде.
Об этом заявил председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак во время общения с журналистами.
"Согласно с Конституцией Украины предложения президенту относительно кандидатуры премьер-министра, а также кандидатур в состав Кабинета Министров Украины вносит коалиция депутатских фракций в Верховной Раде", - отметил он.
"Мы сегодня услышали об условиях вхождения в коалицию от других партий: сначала принятие законопроектов, которые они считают очень нужным, а потом создание коалиции", - сказал Максим Бурбак.
Он отметил, что "Народный фронт" не предъявляет никаких новых требований, как это озвучил руководитель фракции БПП.
"Хочу напомнить, что 2 месяца мы открыто обращаемся к коллегам с БПП, чтобы они публично определились с вариантом преодоления искусственно созданного политического кризиса. Или мы восстанавливаем работу коалиции "Европейская Украина" и поддерживаем программу действий действующего правительства, или они предлагают альтернативного премьера, состав правительства и новую программу", - отметил Максим Бурбак.
Он подчеркнул, что "Народный фронт" не поддержит отставки действующего правительства, пока не будет альтернативы.
"Депутаты нашей фракции хотят видеть состав нового Кабинета Министров и программу действий нового правительства, а не слова и заверения в том, что будут проводиться реформы. Я видел программу действующего правительства – там 379 конкретных решений, которые нужно внедрить", - сказал председатель фракции.
"Надо ответственно относиться к ситуации в стране. Для того, чтобы был экономический рост – нужно, чтобы правительство стабильно работало, а не делить портфели", - резюмировал Бурбак.