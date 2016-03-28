В "Народном фронте" заявили, что не выдвигают никаких новых требований относительно коалиции

Предложения президенту относительно кандидатуры премьер-министра, а также кандидатур в состав Кабинета Министров Украины вносит коалиция депутатских фракций в Верховной Раде.

Об этом заявил председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак во время общения с журналистами.

"Согласно с Конституцией Украины предложения президенту относительно кандидатуры премьер-министра, а также кандидатур в состав Кабинета Министров Украины вносит коалиция депутатских фракций в Верховной Раде", - отметил он.

"Мы сегодня услышали об условиях вхождения в коалицию от других партий: сначала принятие законопроектов, которые они считают очень нужным, а потом создание коалиции", - сказал Максим Бурбак.

Он отметил, что "Народный фронт" не предъявляет никаких новых требований, как это озвучил руководитель фракции БПП.

"Хочу напомнить, что 2 месяца мы открыто обращаемся к коллегам с БПП, чтобы они публично определились с вариантом преодоления искусственно созданного политического кризиса. Или мы восстанавливаем работу коалиции "Европейская Украина" и поддерживаем программу действий действующего правительства, или они предлагают альтернативного премьера, состав правительства и новую программу", - отметил Максим Бурбак.

Он подчеркнул, что "Народный фронт" не поддержит отставки действующего правительства, пока не будет альтернативы.

"Депутаты нашей фракции хотят видеть состав нового Кабинета Министров и программу действий нового правительства, а не слова и заверения в том, что будут проводиться реформы. Я видел программу действующего правительства – там 379 конкретных решений, которые нужно внедрить", - сказал председатель фракции.

"Надо ответственно относиться к ситуации в стране. Для того, чтобы был экономический рост – нужно, чтобы правительство стабильно работало, а не делить портфели", - резюмировал Бурбак.