Гройсман рассказал о своей "самоцели" и заявил, что справится с проблемами на посту премьера

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман считает, что справится с проблемами на посту премьер-министра Украины.

Об этом он сказал в интервью одному из телеканалов.

При этом Гройсман отметил, что готов взять на себя ответственность.

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«На вопрос, хочу ли я быть руководителем правительства, знаете, желание - это дело десятое. Могу ли я справиться с этим заданием - я считаю, что да», - сказал Гройсман.

При этом он отметил, что должность премьера не является его целью.

«Я считаю, что я добросовестно буду делать то, чего сегодня ожидает общество и чего требует государство. Но это не является моей самоцелью», - сказал председатель ВР.

Он подчеркнул, что «самоцель» у него единственная – чтобы «в рамках парламента и правительства» начали решать проблемы, в частности, строить дороги, создавать новые рабочие места, решить вопросы фермеров.

По словам Гройсмана, он знает, как решать проблемы.

По его мнению, в нынешней кризисной ситуации в Украине неприемлема позиция: «пересидим, как-то оно перемелется».

Как сообщалось, 24 марта фракция «Блока Петра Порошенко» предложила кандидатуру Гройсмана на должность премьер-министра.

Гройсман заявил о готовности возглавить правительство, если его кандидатуру поддержат фракции коалиции. 25 марта Гройсман представил лидерам фракций свою программу деятельности на посту главы правительства.

После презентации лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что его фракция пока не видит возможности поддержать кандидатуру Гройсмана на должность премьера.

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В то же время народный депутат от “Батькивщины” Сергей Власенко подчеркнул, что его политическая сила готова к участию в формировании новой коалиции и обсуждению программы действий правительства только после учета ее требований.

В свою очередь депутат от «Народного фронта» Леонид Емец заявил, что “Народный фронт” определится относительно возможности поддержки Гройсмана на должность главы правительства в понедельник, 28 марта.