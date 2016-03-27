В девяти областях проходят первые выборы в объединенных общинах

Как сообщает общественная организация "Комитет избирателей Украины", избирать депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских председателей будут жители Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ривенской и Харьковской областей.

Читайте такжеВ Кривом Роге проходят внеочередные выборы мэра Это будут первые выборы депутатов местных советов и председателей объединенных территориальных общин(ОТО) после очередных местных выборов 25 октября 2015 года.

Еще в трех объединенных общинах – Пискивском поселковом ОТО (Киевская область), Привольненском поселковом ОТО, Крупецком поселковом ОТО (Ривенская область) – выборы назначены на 24 апреля 2016 года. Таким образом, после выборов в марте-апреле 2016 года количество объединенных территориальных общин в Украине вырастет со 159 до 172, сообщает "Комитет избирателей Украины".