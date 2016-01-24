В Украине сегодня выбирают старост в четырех областях

Выборы проходят в Запорожской, Ровенской, Хмельницкой и Черкасской областях, сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития.

Отмечается, что выборы старост в Одесской области состоятся 14 февраля, в Закарпатской - 21 февраля, в Ивано-Франковской и Львовской - 28 февраля, в Черниговской - 6 марта, в Тернопольской - 13 марта.

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Напомним, 17 января 2016 года состоялись первые в Украине выборы старост. Выборы прошли в пгт. Ирдынь Белозерской объединенной территориальной общины Черкасского района Черкасской области и в селах Майоры и Повстанческое Беляевской городской объединенной территориальной громады Беляевского района Одесской области.

Избраны старосты, в соответствии с законом о добровольном объединении территориальных общин, будут представлять интересы жителей сел в исполнительном комитете объединенных территориальных общин.