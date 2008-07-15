Генпрокуратура России: запросов об отравителях Ющенко не поступало

Генеральная прокуратура РФ не получала запросов от украинской стороны по поводу выдачи лиц, причастных к отравлению в 2004 году Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, передают «Подробности».

"Никаких запросов от компетентных органов Украины по выдаче лиц для привлечения к уголовной ответственности по уголовному делу об отравлении ЮЩЕНКО в Генеральную прокуратуру РФ не поступало и в настоящее время на рассмотрении не имеется", - заявила в понедельник официальный представитель Генпрокуратуры РФ Марина ГРИДНЕВА.

Ранее В.ЮЩЕНКО заявил, что ему известны заказчики его отравления, однако он не намерен называть их до завершения следствия. "Они (заказчики отравления) мне известны", - заявил В.ЮЩЕНКО в интервью австрийскому изданию "Der Standard", текст которого размещен на официальном сайте Президента Украины.

На вопрос, почему он их не называет, Президент ответил: "Идет расследование".

"К досудебному следствию должны быть привлечены люди, имеющие отношение к организаторам ужина, во время которого меня отравили. Эти три человека находятся в России и сейчас имеют российское гражданство", - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

По словам Президента, Украина направила официальные запросы об экстрадиции этих людей. "Сейчас продолжаются переговоры на высшем уровне об их экстрадиции. Эти люди очень хорошо знают, почему они в России... Я думаю, что Россия выполнит свои обязательства, вытекающие из двухстороннего соглашения о правовой помощи", - сказал он.

По мнению В.ЮЩЕНКО, без привлечения этих людей к расследованию будет очень сложно поставить окончательную точку в деле об отравлении.

Президент отметил, что сейчас он чувствует себя так же хорошо, "как и в августе 2004 года, до покушения".

В.ЮЩЕНКО 5 сентября 2004 года, будучи кандидатом в Президенты Украины, встречался с руководством Службы безопасности Украины за ужином на даче бывшего заместителя главы СБУ Владимира САЦЮКА, после чего почувствовал недомогание и 10 сентября был госпитализирован в венскую клинику "Рудольфинерхаус".

Врачи этого медучреждения заявили, что В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксином, причем яд попал в организм пациента примерно за пять дней до госпитализации.