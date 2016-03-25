Порошенко хочет, чтобы его человек был премьер-министром - Геращенко

Такое мнение в эфире телеканала "1+1" высказал нардеп от "Народного фронта" Антон Геращенко, передает ТСН.

"Его (президента) действия в последние 1,5 года были направлены на то, чтобы "сбить" команду "Народного фронта" и Арсения Яценюка", - сказал Геращенко.

Нардеп заявил, что Яценюк не держится за свое кресло и поддерживает кандидатуру министра финансов Натальи Яресько.

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"Арсений Яценюк не держится за свое кресло. Он готов уйти, но просит, чтобы предложили программу развития страны. Яценюк сказал, что его полностью устраивает кандидатура министра финансов Натальи Яресько", - сказал Геращенко.

Как сообщал УНИАН, фракция “Блок Петра Порошенко” предложила кандидатуру нынешнего председателя Верховной Рады Владимира Гройсмана на должность премьер-министра Украины.