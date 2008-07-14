У Тимошенко решили продавать шахты партиями

Министерство угольной промышленности Украины подготовило 22 лота для продажи шахт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции министр угольной промышленности Виктор ПОЛТАВЕЦ.

По его словам, в эти лоты вошли 120 шахт, которые предлагаются к приватизации.

«То есть, мы хотели и географически, и по марке угля все скомпоновать, чтобы можно было заинтересовать инвестора», - сказал В.ПОЛТАВЕЦ.

По словам министра, необходимо продавать шахты, которые дают нагрузку на госбюджет.

Как сообщил В.ПОЛТАВЕЦ, 47% украинских шахт дают менее 10% общего объема добычи по Украине. «Их сначала нужно приватизировать и облегчить бюджет», - сказал министр.

По его данным, есть шахты, которые дают 2% добычи по Минуглепрому, при этом на них министерство тратит 25% электроэнергии и 25% бюджетных средств из средств, выделяемых на отрасль.

«Например, «Волыньуголь» - это лот, вот что есть здесь - четыре шахты, социальная сфера и несколько обслуживающих (предприятий - УНИАН), вот это лот», - сообщил В.ПОЛТАВЕЦ.

По его данным, есть лоты, в которых в весь имущественный комплекс входит только одна шахта, есть - куда входит 6 шахт и пр.

Как отметил В.ПОЛТАВЕЦ, министерство прописало жесткие условия приватизации - это полная отработка запасов, увеличение зарплаты, улучшение технической безопасности, социальный договор с коллективом, кредиторские обязательства и пр.

В тоже время он сообщил, что инвесторов пока нет. «Пока таких нет, есть только с полдесятка или десяток, которые готовы инвестировать в отдельные объекты, отдельные направления, но не приватизировать весь целостный комплекс любого объединения», - сказал министр.

По словам В.ПОЛТАВЦА, поэтому министерство старается сделать предприятия более привлекательными для инвесторов.

Он также сообщил, что «Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит» пока не будут выставляться на приватизацию, пока есть закон о запрете их приватизации.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины 14 мая т.г. утвердил концепцию реформирования угольной отрасли.

Согласно документу, шахты для приватизации объединены в 22 лота, и в каждый из них вошли как прибыльные шахты, так и убыточные, а также шахты с достаточным запасом угля, которые планируется закрывать.