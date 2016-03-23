Президент Латвии осудил незаконный приговор Савченко и призвал Россию освободить ее - посол

Об этом в своем Twitter сообщил посол Украины в Латвии Евгений Перебийнис.

"Президент Латвии Раймондс Вейонис осудил незаконный приговор Надежде Савченко и призвал Россию #FreeSavchenko", - отметил он.

Президент Латвії Раймондс Вейоніс засудив незаконний вирок Надії Савченко і закликав Росію #FreeSavchenkohttps://t.co/OJqyUiL9eE — Yevgen Perebyinis (@YPerebyinis) March 22, 2016

Также с решительным осуждением приговора и незаконного содержания в России Надежды Савченко выступил премьер-министр Латвии Марис Кучинскис.

Прем'єр Латвії Маріс Кучинскіс рішуче засудив вирок та незаконне утримання в Росії Надії Савченко #FreeSavchenkohttps://t.co/tet1QPLBeS — UKR Embassy in LVA (@UKRinLatvia) March 22, 2016

Как сообщал УНИАН, суд в России приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков.

Также суд присудил Савченко штраф в 30 тыс. рублей за «незаконное пересечение границы».

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Савченко и ее защита обвинения отвергают и утверждают, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили боевики, которые затем принудительно переправили ее в Россию.

Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.