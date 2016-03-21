Рада внесла изменения в закон об очистке власти, которыми предлагается люстрировать судей КС и кандидатов в президенты

Авторами законопроекта (регистрационный номер 2695) являются депутаты Егор Соболев (фракция "Самопомич"), Леонид Емец (фракция "Народный фронт"), Игорь Алексеев (фракция "Народный фронт").

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Данным законопроектом предлагается расширить перечень лиц, которые подпадают под действие данного закона, в частности, говорится о кандидатах в народные депутаты, в депутаты Верховной рады Автономной рспублики Крым, областные, районные, городские, районные в городах, сельские, поселковые советы, на пост президента Украина, на должности сельских, поселковых, городских голов в порядке, определенном законодательством, судей Конституционного суда, руководителя центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование и/или реализующего государственную налоговую и/или таможенную политику (Государственная таможенная служба, Государственная налоговая администрация, Государственная налоговая служба, Министерство доходов и сборов), лиц, занимающих должности (находящихся на службе) в органах прокуратуры.

Законопроектом предлагается внести существенные изменения в закон "Об очистке власти", Кодекс об административных правонарушениях, законы "О восстановлении доверия к судебной власти", "О предотвращении коррупции", "О выборах народных депутатов Украины", "О выборах президента Украины".

Предложенные изменения касаются сферы применения Закона, должностей, по которым осуществляются меры по очистке власти, критериев очистки власти, механизма проведения проверок, государственного органа, ответственного за проведение проверок.

В пояснительной записке отмечается, что проектом закона "во избежание неправильного толкования норм закона о должностях, в отношении которых применяются меры по очистке власти, детализируется сфера применения, а именно - его положения применяются к должностным, служебным лицам государственных органов, органов местного самоуправления, в том числе должностных лиц в их аппаратах и секретариатах, кроме того, нормы закона не применяются к лицам, рожденным после 1 января 1996 года".

Законопроектом предлагается создать, исходя из круга полномочий, центральный орган исполнительной власти со специальным статусом.