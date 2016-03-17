ЕС сохранит санкции против РФ до полного выполнения ею Минских договоренностей - Меркель и Олланд

Как сообщает пресс-служба главы государства, лидеры Германии и Франции подтвердили, что санкции Европейского союза против России будут сохранении до полного выполнения Москвой Минских договоренностей.

Порошенко, Меркель и Олланд выразили обеспокоенность ухудшением ситуации безопасности на Донбассе и подчеркнули важность имплементации Минских договоренностей.

Собеседники подчеркнули важность прекращения огня, отвода российской военной техники, предоставления полного и беспрепятственного доступа наблюдателей ОБСЕ ко всем местам на оккупированных территориях и неконтролируемым участкам украино-российской границы.

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Лидеры также указали на важность проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей согласно украинскому законодательству и принципам ОБСЕ при условии обеспечения компонента безопасности.

Они также совместно призвали немедленно освободить и вернуть в Украину украинского пилота Надежду Савченко, которую незаконно удерживают в российской тюрьме, подчеркнув важность освобождения всех заложников, что предусмотрено Минскими договоренностями.

Кроме того, Меркель и Олланд подтвердили неизменность политики Евросоюза по непризнанию оккупации Крыма Российской Федерацией, а также выразили поддержку украинским реформам.

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