Эпопея с НАПК продолжается: члены агентства, о котором президент отчитался в ЕС, не смогли избрать между собой главу

Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель комиссии по избранию членов НАПК Виктор Таран.

"Сегодня после двухчасовых дискуссий выбраны руководители агентства не смогли определить между собой главу и разошлись на перерыв. Надеюсь, во время следующего заседания Руслан Рябошапка, Руслан Радецкий, Александр Скопич и Наталья Корчак проявят больше конструктива", - говорится в его сообщении.

Эпопея с НАЗК продолжается. Сегодня после двух часовых дискуссий выбраны руководители Агентства не смогли определить между со... Опубликовано Viktor Taran17 марта 2016 г.

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Как сообщал УНИАН, 16 марта конкурсная комиссия выбрала двух членов НАПК, и агентство уже может начать работу. Во время голосования по семь голосов получили кандидаты Рябошапка и Радецкий.

Президент Украины Порошенко во время своего визита в Брюссель уже сообщил ЕС об избрании минимально необходимого количества членов НАПК.

Однако, согласно отчету о выполнении Украиной требований по визовой либерализации, НАПК должно не только получить руководителей, но и начать полноценную работу.

Национальное агентство по предупреждению коррупции должно заниматься проверкой имущественных деклараций чиновников. Планировалось, что НАПК начнет работу еще до конца 2015 года.

11 декабря 2015 года Кабмин назначил Наталью Корчак, Виктора Чумака и Александра Скопича членами НАПК, заявив, что "заполнение трех из пяти вакантных должностей является достаточным условием для запуска агентства".

Вместе с тем активисты заявили, что конкурсный отбор проводился с нарушениями процедуры. Также в состав НАПК не было избрано ни одного представителя общественности.

Кроме того, народный депутат Чумак отказался от должности члена НАПК.