В США подчеркнули, что никогда не признают аннексию Крыма Россией

Об этом американский дипломат написал в Twitter.

"Соединенные Штаты Америки не признают и никогда не будут признавать попытку России аннексировать Крым! Крым - это Украина", - отметил Пайетт.

Соединенные Штаты Америки не признают и никогда не будут признавать попытка России аннексировать Крым! #CrimeaIsUkraine — Geoffrey Pyatt (@GeoffPyatt) 17 марта 2016 г.

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Напомним, ранее помощник министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Майкл Карпентер заявлял, что Соединенные Штаты никогда не признают аннексию Крыма Россией и добиваться возвращения полуострова Украине, даже если это займет много десятилетий.