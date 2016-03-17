В США подчеркнули, что никогда не признают аннексию Крыма Россией

14:12, 17 марта 2016
Политика
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Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Джеффри Пайетт подчеркивает, что его страна никогда не признает незаконную аннексию Крыма Россией.

REUTERS

Об этом американский дипломат написал в Twitter.

"Соединенные Штаты Америки не признают и никогда не будут признавать попытку России аннексировать Крым! Крым - это Украина", - отметил Пайетт.

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Напомним, ранее помощник министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Майкл Карпентер заявлял, что Соединенные Штаты никогда не признают аннексию Крыма Россией и добиваться возвращения полуострова Украине, даже если это займет много десятилетий.

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