В "Народном фронте" уверены, что закон о спецконфискации примут при любых условиях

Заместитель председателя фракции «Народный фронт» в Верховной Раде Сергей Пашинский призвал парламентариев внести в повестку дня и принять законопроект №4057 о спецконфискации и предупредил об ответственности депутатов, которые выступают против принятия документа.

«Я убежден, что мы примем этот закон, он нужен нашему государству, армии, пенсионерам», - заявил Сергей Пашинский.

«Мы примем этот закон даже в том случае, если нам придется завести в этот зал настоящих активистов. И спросим каждого из вас, как вы голосовали, и почему вы именно так голосовали», - добавил заместитель председателя фракции «Народный фронт».

Он добавил, что законопроект №4057 был создан на основании резолюции ООН и вердиктов ЕСПЧ.

«Я точно знаю, что часть этих средств уже успела сменить владельцев – оффшорные компании на Западе уже переуступлены Арбузовыми, Клюевыми и другими. Я уверен, что сколько бы усилий не надо было потратить, мы установим эти факты и назовем фамилии этих «демократов» и «адвокатов», - отметил депутат.

«Фракция «Народный фронт» не меняет своего решения относительно включения в повестку дня этого закона. Никакого шоу, никакой демагогии по этому вопросу на трибуне больше не будет», - резюмировал Сергей Пашинский.