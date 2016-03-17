Лидеры фракций договорились сегодня проголосовать в первом чтении текст законопроекта о спецконфискации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал лидер фракции “Самопомич” Олег Березюк.

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Он сказал, что на совещании у председателя ВР были предложены серьезные поправки к законопроекту под номером 4057, которым вносятся изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно возврата денежных средств, ценностей до принятия приговора суда.

“Сейчас оформят написанный документ, зачитают в зале и этот законопроект будет голосоваться”, - отметил Березюк.

Он пояснил, что будут изменены формулировки, которые предусматривают, что “недобросовестный прокурор или следователь не сможет наказать человека, который является невиновным, но деньги Януковича будут забраны”.