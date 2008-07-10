Ющенко поехал в Швейцарию на скрининговое исследование организма

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл в Швейцарию для планового медицинского обследования и динамического контроля над реализацией лечебной программы по выведению диоксина из организма.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, глава государства два дня будет находиться в Клинике дерматологии университетского госпиталя Женевы в рамках своего отпуска.

По сообщению личного врача Президента Украины, заместителя руководителя Государственного управления делами Ростислава ВАЛИХНОВСКОГО, медики и медицинские эксперты констатируют полное выздоровление В.ЮЩЕНКО. В этот раз Президент Украины пройдет скрининговое исследование состояния здоровья.

Личный врач главы государства также сообщает, что сейчас состояние здоровья В.ЮЩЕНКО позволяет выдерживать ненормированные нагрузки на системной основе.