Меджлису необходимо дать статус государственного органа Украины, законопроект готовится - депутат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на круглом столе на тему "Запрет Меджлиса в Крыму - пренебрежение правами коренного народа на самоопределение и нарушение международного законодательства оккупационной властью" заявил народный депутат, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Георгий Логвинский.

"Как только будет решение "суда", что Меджлис является экстремистской организацией, это будет означать, что не только его члены и члены Курултая, но и лица, имеющие хоть какие-то связи с этими организациями, согласно российским законам, будут считаться соучастниками преступления. И это открывает возможности для оккупантов не искать поводы для преследования, а достаточно будет написать: общался с членом Меджлиса, подал ему руку. И за это будет уголовное наказание", - заявил Логвинский.

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Также он добавил, что давление на Меджлис - это давление на всех несогласных с тем, что Крым это Россия.

Кроме того, депутат отметил, что усилить позиции Меджлиса в Украине и его статус за рубежом необходимо через придание ему статуса государственного органа самоопределения.

"Меджлис не является организацией, фондом или иной формой юрлица. Он раньше функционировал как совет при президенте Украины, а на сегодня мы разрабатываем законопроект, чтобы предоставить ему статус государственного органа самоуправления. Это необходимо сделать, ведь Меджлис выполняет государственные функции - защиту территориальной целостности страны", - подчеркнул Логвинский.

Как сообщал УНИАН, оккупационная "прокуратура Крыма" добивается через "суд" признания Меджлиса крымскотатарского народа экстремистской организацией и запрета его деятельности на территории Крыма.

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