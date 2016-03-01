Чубаров: ЕС и США просили не провоцировать Россию во время аннексии Крыма

Об этом он сообщил в эфире телеканала ICTV, передает РБК-Украина.

"Я целыми днями был на связи с соответствующими послами европейских стран, США. И всегда была просьба: не дайте спровоцировать российских военных на более решительные действия. Пройдет некоторое время, мы обязательно найдем решение. Не дайте себя спровоцировать - это был главный и единственный месседж наших западных партнеров, в частности, ко мне", - сказал председатель Меджлиса.

По словам Чубарова, обнародованная стенограмма заседания СНБО Украины по Крыму не удивила его.

Читайте такжеСтенограмма заседания СНБО времен аннексии Крыма обнародована в полном объеме – Парубий

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.