РФ хочет разместить в Крыму стратегические бомбардировщики с ядерным вооружением на борту – эксперт

Как передает корреспондент УНАИН, об этом сообщил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак сегодня во время международной конференции в Киеве.

По его словам, милитаризация Крыма превратилась в угрозу не только региональной, но и мировой безопасности. Он отметил, что за короткий промежуток времени Россия увеличила численность своей военной группировки в Крыму вдвое, и сейчас она составляет 24 тысячи человек.

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«В планах РФ довести численность Черноморского флота почти до 50 тысяч человек, то есть, это абсолютно недопустимая и беспрецедентная милитаризация. Количество бронированных машин сегодня почти равно тому количеству, которое было во времена Советского Союза, а подводных лодок ровно столько, сколько было во времена СССР», - считает Бадрак.

«На территории Крыма сформирована самодостаточная межвидовая группировка, и там появились новые российские вооружения. В частности, зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», противокорабельные ракетные комплексы «Бастион», малые ракетные корабли новых проектов. В целом суммарный ракетный залп увеличился в полтора раза», - отметил эксперт.

«На территории Крыма появились ракетные комплексы «Искандер-М», эти ракеты могут достичь побережья Румынии, Болгарии, Турции. Главное, что Кремль хочет разместить на авиабазе в Гвардейском ракетоносцы ТУ-22М3 - это самолеты дальней авиации, которые способны нести и ядерные вооружения, их радиус боевых действий составляет почти 2,5 тыс. км», - заметил Бадрак.

«Россия, которая разрушила мировую систему безопасности, сегодня идет дальше к дальнейшей конфронтации с цивилизованным миром. Такая милитаризация Крыма может грозить новыми рискованными актами, в том числе рядом провокаций военного плана», - добавил он.