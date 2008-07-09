Регионалы наскребли в ВР 235 голосов за отставку Тимошенко?

В Верховной Раде уже почти все готово к отставке премьера – Партия регионов уже собрала 235 голосов «за». Об этом пишет «Сегодня» со ссылкой на источники как в ПР, так и в БЮТ.

В кулуарах парламента, и в оппозиции, и в коалиции, говорят, что отставка премьер-министра Юлии Тимошенко может быть проголосована.

"Уже все решено и обо всем договорено. У нас есть примерно 235 голосов. Это мы, коммунисты, литвиновцы и часть НУНСа, контролируемая Банковой", — заявил изданию один из руководителей фракции Партии Регионов.

Один из депутатов БЮТ эту информацию подтвердил и немного даже конкретизировал, назвав поименно депутатов из коалиции, якобы готовых поддержать требования регионалов о вынесении вотума недоверия правительству. Примечательно, что источник в БЮТ назвал ту же цифру – 235.

Правда, отмечает «Сегодня», публично бютовцы говорят о другом. "Отставка — это блеф. У самих регионалов голосов не хватает. Мы будем требовать голосования руками точно так же, как мы голосовали за отставку правительства Януковича в декабре 2007 года, а физически 226 голосов у них нет. Отставка возможна только в одном случае, если Ющенко или Балога дадут отмашку НУНСу", — заявил нардеп Андрей Шевченко.

Вопрос о перспективах поддержки фракцией КПУ вотума недоверия Кабмину пока остается открытым. Фракция разделилась пополам — одни за отставку правительства, другие — против. По информации "Сегодня", этот вопрос должен решиться вечером на заседании президиума КПУ.

На период после отставки Тимошенко (если она таки состоится) "регионалы" в частных беседах рисуют такую картину: когда замаячит перспектива роспуска Рады, в союз с ПР таки может перейти большинство нардепов из НУНС. Правда, как говорят "регионалы", не исключено, что в таком случае Ющенко и "нунсовцы" будут настаивать на премьере—не Януковиче (и захотят поставить во главе Кабмина Раису Богатыреву или Виктора Балогу). А большая часть ПР на это не пойдет. В таком случае, как говорят источники «Сегодня» во фракции, "Регионы" просто будут ждать досрочных выборов (они должны быть назначены, если в течение 2 месяцев не будет сформировано новое правительство), на которых надеются победить.