Депутаты не оставляют парламент: они не понимают, что сказал Яценюк
10:58, 09 июля 2008Политика
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Прямая речь спикера
Народные депутаты из всех фракций не оставляют стены Верховной Рады Украины, поскольку не понимают, закрыл ли председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК сегодняшнее пленарное заседание.
Как передает корреспондент УНИАН, в частности, перед тем, как выйти из сессионного зала, А.ЯЦЕНЮК сказал: «Я думаю, что на сегодняшний день пленарное заседание Верховной Рады надо закрыть. Завтра будем с согласованной повесткой дня».
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