Яценюк поручил доработать постановление о ВГА в вопросе зарплат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал премьер-министр Арсений Яценюк сегодня во время заседания правительства.

В частности, глава МВД Арсен Аваков выразил свое замечание по поводу источника начислений зарплаты сотрудникам таких администраций, поскольку в бюджете МВД дополнительных средств на это не предусмотрено.

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Его поддержал и министр обороны Степан Полторак.

Министр социальной политики Павел Розенко объяснил, что поскольку сотрудники будут откомандированы в ВГА, то и зарплату они должны получать на предыдущем месте.

Яценюк поручил решить этот вопрос в кругу министерств и прийти к общему решению.

Как сообщалось, военно-гражданские администрации в нескольких районах Донецкой и городах Луганской области по линии разграничения были образованы виду обострения в зоне проведения АТО в связи с осуществлением Российской Федерацией вооруженной агрессии против Украины, необходимостью избежания террористической угрозы и для обеспечения безопасности граждан Украины.