В парламенте Турции создана группа дружбы с Украиной
В парламенте Турции создана группа дружбы с Украиной, сообщил председатель Великого национального собрания Турции Исмаил Кахраман во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Анкаре.
Глава Украинского государства выразил заинтересованность в углублении межпарламентского взаимодействия с Турецкой Республикой, как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций.
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Порошенко поблагодарил Турцию за поддержку в вопросе противостояния нарушениям прав человека в оккупированном Крыму и призвал главу турецкого парламента продолжать предпринимать усилия по сохранению этого вопроса в повестке дня мировой политики.
Кахраман подтвердил непризнание незаконной аннексии Крыма и подчеркнул поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Как сообщал УНИАН, в рамках своего официального визита в Турцию Порошенко призвал турецкий парламент признать депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом.
Визит президента Украины в Анкару продлится два дня.
Сегодня Порошенко проведет встречу с президентом Турецкой Республики Реджепом Эрдоганом в узком кругу и примет участие в пятом заседании Стратегического совета высокого уровня под сопредседательством президентов Украины и Турции. По результатам заседания планируется подписание двусторонних документов. После встречи запланирована совместная пресс-конференция.
В четверг, 10 марта, Порошенко встретится с представителями ведущих турецких деловых кругов и даст интервью турецкому телеканалу TRТ.
Также глава государства вместе с женой проведет встречу со Вселенским патриархом Варфоломеем I.