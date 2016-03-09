В парламенте Турции создана группа дружбы с Украиной

Глава Украинского государства выразил заинтересованность в углублении межпарламентского взаимодействия с Турецкой Республикой, как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций.

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Порошенко поблагодарил Турцию за поддержку в вопросе противостояния нарушениям прав человека в оккупированном Крыму и призвал главу турецкого парламента продолжать предпринимать усилия по сохранению этого вопроса в повестке дня мировой политики.

Кахраман подтвердил непризнание незаконной аннексии Крыма и подчеркнул поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как сообщал УНИАН, в рамках своего официального визита в Турцию Порошенко призвал турецкий парламент признать депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом.

Визит президента Украины в Анкару продлится два дня.

Сегодня Порошенко проведет встречу с президентом Турецкой Республики Реджепом Эрдоганом в узком кругу и примет участие в пятом заседании Стратегического совета высокого уровня под сопредседательством президентов Украины и Турции. По результатам заседания планируется подписание двусторонних документов. После встречи запланирована совместная пресс-конференция.

В четверг, 10 марта, Порошенко встретится с представителями ведущих турецких деловых кругов и даст интервью турецкому телеканалу TRТ.

Также глава государства вместе с женой проведет встречу со Вселенским патриархом Варфоломеем I.