В Европарламенте призвали руководство ЕС наложить санкции на Путина из-за Савченко

В письме, которое подписали 57 евродепутатов, перечислены российские чиновники и деятели поддерживаемых Россией сепаратистов на Донбассе, которых авторы письма считают ответственными за политическое решение похитить Савченко, за перевозку ее на территорию России, незаконное содержание под стражей и фабрикацию обвинений против нее, передает радио "Свобода".

Читайте такжеМама Савченко отправилась в Россию, чтобы поддержать дочь в судеСреди этих лиц – директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников, председатель комитета по иностранным делам Государственной думы России Алексей Пушков, один из главарей пророссийских сепаратистов во временно оккупированной части Луганской области Игорь Плотницкий, а также российские следователи, прокуроры и судьи, которые вели дело Надежды Савченко, и другие лица, которых евродепутаты считают виновными в фабрикации показаний против украинки, косвенных свидетельствах перед судом о том, что эти сфабрикованные данные пригодны в качестве доказательств, и в затягивании Савченко содержания под стражей, которое продолжается уже 20 месяцев.

Как говорится в письме, персональные санкции против Путина и других перечисленных должны касаться запрета на выдачу им виз в страны Европейского союза, а также замораживания их возможных активов в странах ЕС и конфискацию всего их имущества на территории стран Евросоюза.

Как заявлял 7 марта евродепутат от Литвы Пятрас Ауштрявичус, такой санкционный список должен быть создан в ЕС как аналог «списка Магнитского» – такого же перечня, что существует в ЕС и в США, российских должностных лиц, на которых наложены санкции из-за причастности к смерти в следственном изоляторе российского юриста Сергея Магнитского.

Как сообщал УНИАН, 9 марта суд в Донецке Ростовской области России должен возобновить рассмотрение дела против украинской гражданки. На предыдущем заседании 3 марта Савченко должна была выступать с заключительным словом, но судья неожиданно остановил заседание и перенес его на 9 марта.