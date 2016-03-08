В Москве на акции в поддержку Савченко уже задержаны 35 человек

Об этом сообщает российский правозащитный портал "ОВД-Инфо". По данным портала, люди были помещены в три автозака, которые увезли их в ОВД.

Читайте такжеСоцсети: В Москве вывесили плакат в поддержку Савченко (фото, видео)Как сообщал УНИАН, 7 марта полиция в Москве задержала нескольких участников акции в поддержку Савченко.

Справка УНИАН. Савченко начала сухую голодовку с 4 марта в знак протеста против того, что российский суд отказал ей в последнем слове и отложил заседание до 9 марта.

Украинские консулы 7 и 8 марта посещали Савченко в СИЗО. По их словам, состояние здоровья летчицы ухудшилось.

Уполномоченный президента Украины по вопросам мирного урегулирования ситуации на Донбассе Ирина Геращенко сообщила, что российская власть разрешила украинским врачам осмотреть Савченко 9 марта.

Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили в Россию.