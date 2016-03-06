Оккупанты обманом собирали у крымских татарок подписи под "резолюцией" против соотечественников - член Меджлиса

Об этом сообщил член Меджлиса, координатор комитета по защите прав крымскотатарского народа Эскендер Бариев на своей странице в Facebook.

По его словам, мероприятие состоялось в крымскотатарском театре, однако далеко не все его участники согласились с резолюцией форума.

«Много женщин, которые пришли посмотреть спектакль на родном языке, были удивлены фактом проведения регистрации и выдачи непонятного документа под названием «Резолюция форума крымскотатарских матерей». Из беседы со многими женщинами, некоторые были возмущены этими обстоятельствами, в том числе и содержанием непонятного документа и покинули это мероприятие», - написал Бариев.

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В частности, он констатирует, что в документе от имени участников форума организаторы призывают ООН «прекратить деятельность народных депутатов Украины Джемилева, Чубарова и организатора энергоблокады Ислямова, направленную на дискредитацию крымскотатарского народа, а также запретить им формировать незаконные вооруженные отряды, которые создаются по национальному и религиозному принципу».

Бариев отметил, что подобная форма обмана уже известна в истории крымскотатарского народа.

«Крымскотатарскому национальному движению известны подобные инсинуации, которые проводились спецслужбами СССР. Из этого случая видно, что «сексоты» под видом регистрации обманным путем у крымскотатарских женщин собирали подписи под документом, полученным позднее, против своих соотечественников», - отметил координатор комитета по защите прав крымскотатарского народа.