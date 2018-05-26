Неделя в цифрах

5 гражданам, причастным к ввозу в Украину 11 килограммов кокаина, было сообщено о подозрении, отмечают в прокуратуре Одесской области. По предварительным подсчетам, стоимость изъятого кокаина составляет почти 3 000 000 долларов.

10-15 лет и не один миллиард гривень могут понадобиться для полного разминирования Донбасса, считают в управлении экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины.

12 участков на Донбассе могут быть разминированы по результатам договоренностей, достигнутых трехсторонней контактной группой в Минске. В принятом сторонами документе подробно расписаны все аспекты работы по разминированию, включая ограждения и маркировку территорий, пораженных минами в непосредственной близости от контрольно-пропускных пунктов.

13 конвертационных центров, «отмывших» 10,7 миллиарда гривень, были закрыты с начала 2016 года, сообщают в Государственной фискальной службе. По информации фискалов, от деятельности этих центров государство получило убытки на сумму 1,3 миллиарда гривень.

14 месяцев провела в плену у пророссийских боевиков журналистка из Луганска Мария Варфоломеева. Ее обменяли на двух пособников боевиков: украинку-жительницу временно оккупированной территории и гражданина РФ.

20 украинских компаний попали в рейтинг ТОП-5000 самых быстрорастущих частных компаний в Европе за 2016 год, сообщает американское издание о предпринимательстве Inc. в своем ежегодном рейтинге «Inc. 5000 Europe», опубликованном на официальном сайте издания. В аналогичном рейтинге за 2015 год ни одной украинской компании представлено не было.

23 года лишения свободы в колонии общего режима требует государственное обвинение РФ для украинской летчицы, народного депутата Надежды Савченко. При этом суд отказал ей в последнем слове. Сама Савченко считает, что российский суд так и не сумел доказать ее вины. Надежда объявила сухую голодовку и подчеркнула, что прекратит ее только в случае возвращения в Украину.

38-е место заняла Украина в рейтинге мировых демократий из 129 стран, развивающихся или переживающих переходный период, говорится в исследовании Bertelsmann Transformation Index (BTI), обнародованного немецким Фондом Бертельсмана, сообщают иностранные СМИ.

40% переселенцев могут получать социальные выплаты незаконно, сообщают в Министерстве социальной политики со ссылкой на данные Службы безопасности Украины.

57 копеек за кВт/ч составляет минимальный тариф на электроэнергию для населения после повышения тарифов на 25% с 1 марта 2016 года, сообщают в Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Следующий этап повышения тарифов на электроэнергию для населения начнется 1 сентября. Кроме того, с 1 апреля на 53%увеличится минимальный тариф на газ для населения и теплокоммунэнерго.

69 обвинений в сексуальном насилии были выдвинуты в 2015 году против миротворцев ООН, говорится в отчете генерального секретаря ООН Пан Ги Муна. В 2014 году количество подобных обвинений было меньше – 52.

74% россиян готовы отдать свой голос за нынешнего президента России Владимира Путина на ближайших выборах, показал опрос ВЦИОМ. Это максимальный уровень поддержки Путина за последние 4 года.

76 военнослужащих Вооруженных сил Украины были награждены орденами Богдана Хмельницкого и «За мужество», 28 из них – посмертно, сообщают в Администрации президента.

129 заложников остаются в плену у пророссийских боевиков на востоке Украины, сообщает уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

135 человек погибли за неделю после объявления перемирия в Сирии на территориях, на которые распространяется действие режима прекращения огня, сообщают иностранные СМИ.

300 килограмм янтаря-сырца стоимостью около 200 000 000 гривень были задержаны полицейскими и сотрудниками пограничной службы в Закарпатской области, сообщают в Мукачевском пограничном отряде.

346смертельных случаев от гриппа были зафиксированы в Украине, сообщают в Министерстве здравоохранения. По данным на конец февраля, гриппом и ОРВИ заболели 222 157 человек, из них 63,7% составляют дети в возрасте до 17 лет.

430 военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли после того, как в феврале 2015 года в Минске были достигнуты договоренности о прекращении огня, сообщают иностранные СМИ со ссылкой на заместителя помощника министра обороны США Майкла Карпентера, в ведении которого находятся вопросы, связанные с Украиной, Россией и Евразией.

450 объектов государственной собственности, из которых 20 являются крупными предприятиями, планирует выставить на продажу в 2016 году Фонд государственного имущества Украины, сообщают в ведомстве.

613 школ в Украине обучают менее 25 учеников каждая, сообщают в Министерстве образования и науки Украины. При этом стоимость обучения одного ребенка в такой школе намного выше средней и составляет около 50 000 гривень в год.

1 700 человек, прошедших подготовку на полигонах в Ростовской области РФ, прибыли на территорию Украины с начала года, сообщают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

9 167 человек погибли и 21 044 получили ранения с начала военной агрессии России против Украины, отмечают в Мониторинговой миссии ООН по правам человека.

14 250исков против Украины находятся на рассмотрении в Европейском суде по правам человека, сообщают в Высшем совете юстиции Украины. По информации ведомства, около 9 000 из них касаются невыполнения решений ЕСПЧ.

22 000 гривень составит минимальная заработная плата следователя Государственного бюро расследований, сообщают украинские СМИ со ссылкой на представителей Министерства юстиции Украины.

126 731 военнослужащий и работник Вооруженных сил Украины получил статус участника боевых действий, сообщают в Министерстве обороны Украины.

2 500 000 евро, полученных в рамках Киотского протокола, Украина вернула в феврале текущего года, сообщают в Министерстве экологии. Это составляет менее 1% от предоставленных Украине средств в размере около 300 000 000 евро.

2 526 000 000 долларов США (в эквиваленте) составил объем поступлений денежных средств в Украину из-за рубежа в 2015 году с использованием систем перевода средств, созданных резидентами и нерезидентами, сообщается на сайте Национального банка Украины. Это на 34,9% ниже показателей 2014 года.

Маргарита Андреева