Украина заняла 38-е место в рейтинге мировых демократий - исследование

Таковы результаты исследования Bertelsmann Transformation Index (BTI), обнародованного немецким Фондом Бертельсманна, сообщает украинская редакция "Немецкой волны". Гражданские права ущемляются "насколько сильно и в столь большом количестве стран, как никогда ранее", заявила представительница проекта Сабине Доннер.

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Среди 129 стран, которые развиваются и трансформируются и которые рассматривались в исследовании, 55 являются автократическими. Среди них 40 являются "жесткими" диктатурами - на семь больше, чем в прошлом году.

В более чем половине стран, охваченных анализом, демократия серьезно пострадала в течение последних двух лет. В постсоветских странах, в частности, в России, в странах Магриба, на востоке Европы, например, в Польше и Венгрии - наблюдаются ухудшения, отмечается в BTI. В документе говорится, что экономический рост в Африке не привел к расширению гражданских свобод. Кроме того, в 21 стране религиозные догмы, в том числе и христианские, стали играть большую роль, чем 2 года назад.

В целом ситуация с гражданскими правами ухудшилась почти в 60% стран, представленных в исследовании. В 20% - ухудшилась существенно. Менее чем в каждой десятой стране произошло заметное улучшение - среди них в Украине, Мали, Гвинее и Непале.

В глобальном рейтинге политического развития Украина заняла 38-е место и попала в категорию "демократий с ограничениями". В экономическом измерении Украина находится на 73 строчке - в категории "Рыночные экономики с функциональными проблемами".