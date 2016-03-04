В ГПУ анонсировали начало судебного рассмотрения дела "бриллиантовых прокуроров"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил прокурор Генеральной прокуратуры Владислав Куценко.

“С понедельника начинается судебное рассмотрение дела так называемых «бриллиантовых прокуроров». То есть, по обвинению Корнийца, Шапакина в совершении определенных преступлений”, - сказал Куценко.

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По его словам, в связи с этим, а также с учетом реорганизации и ликвидации некоторых подразделений в Генпрокуратуре и создания нового подразделения — Генеральной инспекции - с целью повышения эффективности работы, исполняющим обязанности генерального прокурора Юрием Севруком подписано постановление, которым назначена группа прокуроров для сопровождения в суде указанного уголовного производства и назначен старший группы - заместитель генпрокурора, прокурор Одесской области Давид Сакварелидзе.

По словам Куценко, “назначение Сакварелидзе старшим группы обусловлено, среди прочего, и тем, чтобы избежать любых обвинений о каком-либо давлении на прокуроров, для того, чтобы общество увидело профессионализм заместителя генерального прокурора господина Сакварелидзе, и никакие сплетни, разговоры, что кто-то на кого-то давит, мешает, у нас не звучали из зала суда и у здания суда”.

Дело будет рассматривать Голосеевский районный суд Киева. Подготовительное заседание начнется в 9.30 7 марта.

Как сообщал УНИАН, Шапакин и Корниец были задержаны в результате совместной спецоперации ГПУ и СБУ 5 июля 2015 г.

По данным пресс-центра СБУ, у задержанных изъято около 500 тыс. долларов и драгоценности. Установлено, что они вступили в коррупционный сговор и получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн. Злоумышленники изъяли технику у предприятия, которое занималось добычей песка в Киевской области, чем заблокировали его работу. За «помощь» в возврате техники прокуроры через посредников требовали и получили гривневый эквивалент 150 тыс. долларов США.

Во время обысков у первого заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ было изъято 400 тыс. долларов, а у заместителя прокурора Киевской области - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

Печерский райсуд Киева избрал Корнийцу меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 3,2 млн грн. Этот же суд избрал Шапакину меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 3 млн грн.

Гражданскому лицу, задержанному вместе с Шапакиным и Корнийцем, - Гибаленко, подозреваемому в посредничестве при передаче взятки, Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей по подозрению во взяточничестве и с правом внесения залога в сумме 3,2 млн грн.

4 января Генеральная прокуратура передала производство в отношении так называемых «бриллиантовых прокуроров» в суд.