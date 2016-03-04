В ГПУ анонсировали начало судебного рассмотрения дела "бриллиантовых прокуроров"
Судебное рассмотрение уголовного дела по обвинению во взяточничестве бывших первого заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ Владимира Шапакина, заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца и гражданина Валерия Гибаленка начнется 7 марта.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил прокурор Генеральной прокуратуры Владислав Куценко.
“С понедельника начинается судебное рассмотрение дела так называемых «бриллиантовых прокуроров». То есть, по обвинению Корнийца, Шапакина в совершении определенных преступлений”, - сказал Куценко.
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По его словам, в связи с этим, а также с учетом реорганизации и ликвидации некоторых подразделений в Генпрокуратуре и создания нового подразделения — Генеральной инспекции - с целью повышения эффективности работы, исполняющим обязанности генерального прокурора Юрием Севруком подписано постановление, которым назначена группа прокуроров для сопровождения в суде указанного уголовного производства и назначен старший группы - заместитель генпрокурора, прокурор Одесской области Давид Сакварелидзе.
По словам Куценко, “назначение Сакварелидзе старшим группы обусловлено, среди прочего, и тем, чтобы избежать любых обвинений о каком-либо давлении на прокуроров, для того, чтобы общество увидело профессионализм заместителя генерального прокурора господина Сакварелидзе, и никакие сплетни, разговоры, что кто-то на кого-то давит, мешает, у нас не звучали из зала суда и у здания суда”.
Дело будет рассматривать Голосеевский районный суд Киева. Подготовительное заседание начнется в 9.30 7 марта.
Как сообщал УНИАН, Шапакин и Корниец были задержаны в результате совместной спецоперации ГПУ и СБУ 5 июля 2015 г.
По данным пресс-центра СБУ, у задержанных изъято около 500 тыс. долларов и драгоценности. Установлено, что они вступили в коррупционный сговор и получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн. Злоумышленники изъяли технику у предприятия, которое занималось добычей песка в Киевской области, чем заблокировали его работу. За «помощь» в возврате техники прокуроры через посредников требовали и получили гривневый эквивалент 150 тыс. долларов США.
Во время обысков у первого заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ было изъято 400 тыс. долларов, а у заместителя прокурора Киевской области - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.
Печерский райсуд Киева избрал Корнийцу меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 3,2 млн грн. Этот же суд избрал Шапакину меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 3 млн грн.
Гражданскому лицу, задержанному вместе с Шапакиным и Корнийцем, - Гибаленко, подозреваемому в посредничестве при передаче взятки, Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей по подозрению во взяточничестве и с правом внесения залога в сумме 3,2 млн грн.
4 января Генеральная прокуратура передала производство в отношении так называемых «бриллиантовых прокуроров» в суд.