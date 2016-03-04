Деканоидзе назначила себе первого заместителя

Как сообщили УНИАН в Департамент коммуникации НПУ, соответствующее представление коллективу ведомства состоялось на видеоселекторном совещании с участием руководителей подразделений и территориальных управлений Национальной полиции.

Глава Нацполиции Хатия Деканоидзе очертила круг вопросов, которыми будет заниматься ее новый первый заместитель.

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«Я как глава Национальной полиции буду требовать от первого заместителя абсолютно новое направление работы криминальной полиции, новую методологию, а также раскрытие, раскрытие и еще раз раскрытие. Мы понимаем, что это очень трудная задача. Но я считаю, что человек, который очень хорошо справился с Киевской областью, сможет это сделать», - подчеркнула она.

Второй задачей Трояна Хатия Деканоидзе назвала построение новой структуры криминальной полиции и координацию работы областных подразделений и центрального аппарата ведомства, в том числе, и в противодействии незаконным завладениям транспортными средствами.

В то же время Троян заверил, что реформа структуры Нацполиции будет продолжаться.

«Мы продолжим реформирование структуры полиции в целом и перейдем к криминальному блоку», – отметил он.