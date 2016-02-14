До июня в 29 украинских городах будут работать патрульные полицейские – Деканоидзе

До июня в 29 украинских городах будут работать патрульные полицейские.

Об этом в эфире ТСН.Тиждень заявила руководитель Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе.

Кроме того, она сообщила об итогах переаттестации полицейских в Киеве и Киевской области. Всего эту процедуру прошли более 13 тыс. лиц.

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По словам Деканоидзе, по итогам переаттестации в Киеве было уволено 80% руководства высшего звена и 70% среднего звена милиции. По области эти показатели составляют 60 и 40% соответственно.

Среди всех проатестованих, вместе с рядовыми, своих должностей лишились 13% полицейских в Киеве и 19% в Киевской области.

Деканоидзе отметила, что проблемы в украинской полиции есть, но она совершенствуется, перенимая передовой мировой опыт. Она сообщила, что завтра, 15 февраля, в Нацполиции начнет работу всеукраинский колл-центр.

Как сообщал УНИАН, бывшие сотрудники милиции были временно назначены на свои должности в новом органе - Национальной полиции. Остаться на той же должности или занять новую они смогут только после переаттестации.

В Киеве и Киевской области аттестация полицейских началась в ноябре 2015 года и закончилась в конце января.

Также переаттестация уже проходит в Хмельницкой, Николаевской, Одесской и Волынской областях.