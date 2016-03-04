Гройсман считает, что представители старой коалиции должны создать новую

Об этом сказал спикер Верховной Рады Владимир Гройсман в эфире телеканала "1+1", передает LB.ua.

"Я считаю, что коалиция должна быть создана или переформатирована, или перезагружена теми фракциями, которые входили в коалицию "Европейская Украина". Считаю это абсолютно принципиальным. Мы должны сформировать коалицию из проевропейских демократических сил. "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", "Самопомощь", партия Олега Ляшко и "Батькивщина", - заявил он.

Спикер Верховной Рады отметил, что внутри этих пяти фракций "надо находить формат решений, который позволит создать коалицию".

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Также Гройсман заявил, что готов уступить место главы парламента Олегу Ляшко, чтобы его фракция вошла в новую коалицию, добавляет ТСН.

"Я готов уступить любое кресло для того, чтобы вырвать Украину из той ситуации, в которой мы сегодня находимся. Меня интересует не то, кто сядет в какое кресло. Для меня это не имеет значения. Имеет значение одно – что власть будет делать для того, чтобы строить новые рабочие места, восстанавливать экономику", - сказал спикер.

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