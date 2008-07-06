Пресс-конференция в УНИАН: ”Следующий этап отношений после встречи Тимошенко – Путин”

В понедельник, 7 июля, в 14:30 в УНИАН состоится пресс-конференция народных депутатов от БЮТ, членов депутатской группы Верховной Рады по межпарламентским связям Украина – РФ Сергея ТЕРЕХИНА, Наталии КОРОЛЕВСКОЙ и Сергея ВЛАСЕНКО на тему: ”Следующий этап развития украинско-российских отношений после встречи ТИМОШЕНКО – ПУТИН”.

Регистрация на месте по редакционным удостоверениям (ул. Крещатик, 4 конференц-зал).