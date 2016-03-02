В российском Донецке начались прения сторон по делу Савченко (фото)

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, Савченко в здание суда, оцепленного полицией, доставили в "кортеже" из пяти автомобилей. Внутри здания находится не менее десятка вооруженных спецназовцев, в том числе с автоматами.

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Надежда одета в вышиванку, выглядит очень похудевшей, но улыбчивой. Ее завели в зал суда пристегнутой наручниками к конвоиру. Савченко по традиции поздоровалась лозунгом "Слава Украине", на что услышала в ответ "Героям Слава".

Судебное заседание начинается в 10.00 по киевскому времени. Сначала прокуроры зачитают обвинения, затем выступит адвокат летчицы Илья Новиков, который также надел вышиванку.

На 3 марта запланированы выступления адвокатов Николая Полозова и Марка Фейгина. Завтра же последнее слово будет предоставлено самой Надежде. После выступления украинки судья сообщит дату, когда будет оглашен приговор.

Поддержать Надежду приехала ее сестра Вера, украинские консулы из Генконсульства Украины в Ростове-на-Дону, а также дипломаты стран Запада и представитель Еврокомиссии в РФ.

Адвокаты не надеются на оправдание, поскольку российская Фемида отклонила 90% доказательств, которые собрала защита.

Справка УНИАН. Украинскую летчицу в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Савченко и ее защита обвинения отвергают и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили ее в Россию.