«Единый Центр» завершил формирование областных организаций

Партия «Единый Центр» завершила формирование своих региональных ячеек. Об этом заявил на региональной партийной конференции в Киеве ее лидер Игорь КРИЛЬ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Единого Центра», председателем ячейки партии в Киеве избрана Виктория ЛИСНИЧА, заместителя директора Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова.

Партийные конференции также состоялись 4 и 5 июля в Волынской, Днепропетровской, Закарпатской и Запорожской областях. По их результатам избраны советы и главы областных организаций, а также делегаты на съезд партии, который состоится 12 июля в Киеве.

Таким образом, «Единый Центр» завершил формирование региональных ячеек партии. Областные организации сформированы во всех без исключения областях Украины, Автономной республике Крым, Киеве и Севастополе, отмечает пресс-служба.

«Единый Центр» предлагает обществу объединительные идеи. Все, кто патриот нашего государства, кто заботится о людях, кто не считается со своими рейтингами, должны быть вовлечены в процесс «Единого Центра», - отметил И.КРИЛЬ.