Тимошенко распорядилась дать в Крым горячую воду

С завтрашнего дня будет возобновлена подача горячей воды в ряд регионов Крыма, заверяет крымский спикер Анатолий ГРИЦЕНКО.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь крымского спикера Алла ГОРЕВА, накануне вечером в Киеве с руководством Крыма – крымским спикером и премьер-министром – встретилась глава Кабинета министров Украины Юлия ТИМОШЕНКО. В ходе встречи был поднят вопрос недостаточной подачи газа на территорию автономии, и – как следствие – отсутствия горячей воды в ряде регионов полуострова.

Глава парламента автономии заверил, что на вчерашней встрече в Киеве в решении этой проблемы удалось придти к взаимопониманию. «Для Автономной Республики Крым вопрос выделения лимитов решен положительно, и уже сегодня распломбированы все котельные «Крымтеплокоммунэнерго», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

«Уже с завтрашнего дня будет возобновлена подача горячей воды населению, всем объектам коммунального хозяйства полуострова, в том числе предприятиям и организациям санаторно-курортного комплекса», – отметил спикер АРК.

Как сообщал УНИАН, 2 июля А.ГРИЦЕНКО назвал отсутствие горячей воды в ряде регионов полуострова «самой большой проблемой» нынешнего курортного сезона. «Нафтогаз Украины» не выделил лимиты «Крымтеплокоммунэнерго», что в свою очередь не позволяет «Крымгазу» поставлять газ на это предприятие», - сказал тогда крымский спикер.