Черновецкий собрался на хлебзавод

Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ “лично займется проблемами хлебопекарей”, сообщили УНИАН в пресс-службе КДМА. Сегодня (в 15.30) он посетит Киевский хлебокомбинат №2, что на Подоле (ул. Щекавицкая, 55). Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, как информирует пресс-служба, ознакомится с проблемами киевской хлебопекарской отрасли с целью выработки “решений для улучшения экономического положения предприятий обеспечивающих выпечку хлеба для столицы, и защиты интересов малообеспеченных киевлян”.

Как сообщалось, 2 июня работники хлебопекарской отрасли устроили акции протеста под стенами Кабинета Министров с требованиями пересмотреть механизмы ценообразования хлебобулочной продукции. В частности о предельных нормах рентабельности, утвержденных постановлением Кабинета Министров несколько лет назад. По словам пекарей, “эти нормы недостаточны для того, чтобы отрасль развивалась и не работала себе в убыток”. 3 июня состоялось первое заседание рабочей группы, которая будет рассматривать состояние дел в хлебопекарской отрасли столицы. В рабочую группу вошли представители Киевской госадминистрации и депутаты Киеврады.