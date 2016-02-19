В Днепропетровске разоблачили полицейских, похитивших жителя Донетчины и пытавших, требуя деньги

Как сообщает пресс-центр СБУ, в Красном Лимане Донецкой области полицейские незаконно лишили свободы местного жителя якобы за совершение им мошенничества. Его вывезли в Днепропетровск и трое суток удерживали в местном отделении полиции, систематически применяя к нему пытки и моральное давление.

Отмечается, что они хотели получить 65 тысяч гривень за непривлечение к уголовной ответственности.

Злоумышленники требовали перевести деньги на карточный счет одного из вымогателей. После получения 60 тысяч гривень полицейские отпустили мужчину, назначив встречу для передачи ему материалов дела.

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«Свидание» состоялось на железнодорожном вокзале Днепропетровска. Во время спецоперации сотрудники Управления СБУ в Донецкой области задержали одного из правонарушителей.

Открыто уголовное производство по ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины. В отделении полиции и отделении банковского учреждения продолжаются обыски.

Уже установлены два сообщника вымогателя. Они объявлены в розыск.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

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