О выходе из коалиции заявил еще один депутат межфракционного объединения "Народный контроль"
Депутат межфракционного объединения «Народный контроль» Андрей Антоныщак написал заявление о выходе из коалиции.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Народный контроль», его заявление передано в секретариат руководства Верховной Рады.
«В связи с невыполнением условий Коалиционного соглашения, полным игнорированием его положений, саботажем и несоблюдением принципов ответственности, открытости и невыполнение тех обязательств, которые брали на себя народные депутаты, заявляю о своем выходе из коалиции, и отзываю свою подпись под коалиционным соглашением», – подчеркнул Антоныщак.
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Напомним, вчера официально вышли из коалиции трое внефракционных депутатов-мажоритарщиков из межфракционного объединения «Народный контроль» Дмитрий Добродомов, Олег Мусий и Богдан Матковский.
Как сообщал УНИАН, 17 февраля фракция «Батькивщина» в связи с провальным голосованием за отставку правительства заявила о выходе из парламентской коалиции.
18 февраля о выходе из коалиции заявила также фракция «Объединение «Самопомич».