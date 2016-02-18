Сегодня Рада рассмотрит "безвизовые" законопроекты и переименование населенных пунктов (прямая трансляция)
10:09, 18 февраля 2016Политика
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Сегодня Рада рассмотрит во втором чтении взятые накануне за основу законопроекты, направленные на выполнение Плана действий по либерализации Евросоюзом визового режима для украинцев, а также вопрос о переименовании отдельных населенных пунктов.
Рада будет рассматривать "безвизовые" законопроекты / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, среди прочего, сегодня депутаты рассмотрят также вопросы судоустройства и образования.
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Кроме того, планируется принять обращение к международному сообществу относительно агрессии России.
Парламент рассмотрит также ряд экономических законопроектов, а также проект закона относительно Единого государственного реестра военнообязанных.
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