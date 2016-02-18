Сегодня Рада рассмотрит "безвизовые" законопроекты и переименование населенных пунктов (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, среди прочего, сегодня депутаты рассмотрят также вопросы судоустройства и образования.

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Кроме того, планируется принять обращение к международному сообществу относительно агрессии России.

Парламент рассмотрит также ряд экономических законопроектов, а также проект закона относительно Единого государственного реестра военнообязанных.