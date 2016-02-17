Сегодня Рада обратится к международным партнерам в связи с агрессией России (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, это предусмотрено в повестке дня заседания.

Также Рада рассмотрит проекты постановлений об обращении к парламентам иностранных государств, парламентским ассамблеям и международным организациям об осуждении продолжающейся агрессии России против Украины, а также в связи с угрозами жизни заложников, которых удерживают боевики на Донбассе.

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Кроме того, будет рассматриваться ряд вопросов о развитии образования и науки, в частности, законопроект об образовании.

Среди прочего сегодня снова к рассмотрению предполагается законопроект, которые касаются прекращения гражданства Украины для лиц, совершивших преступления против основ национальной безопасности Украины.