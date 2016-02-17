"Народный фронт" заявляет о политической поддержке министра молодежи и спорта Жданова

Напоминаем, что общественный и политический деятель Игорь Жданов был комендантом Майдана во время Революции достоинства и был членом Совета Майдана и Штаба Национального Сопротивления.

Как настоящий патриот Украины Игорь Жданов в первые дни войны стал волонтером АТО, собственными усилиями собирал благотворительную помощь и доставлял ее на блокпосты и места расположения батальонов.

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Свою эффективность как государственный менеджер Игорь Жданов доказал на посту министра молодежи и спорта, что было подтверждено решением профильного комитета Верховной Рады.

Фракция «Народный фронт» выражает убеждение, что нездоровые амбиции отдельных сил, представленных в парламенте, их интриги и курс на политическую дестабилизацию не имеют права быть реализованными в том числе через паралич управления целыми отраслями жизни страны.