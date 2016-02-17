Попытки отправить правительство в отставку это безответственный фарс коалиции - депутат

Об этом заявил сопредседатель депутатской фракции «Партия «Видродження» Виктор Бондарь.

«К сожалению, пока мы видим лишь фарс и цирк, и мы в этом цирке участия принимать не хотим. Сами «разруливайте» то, что вы наделали. Не можете – выходите из коалиции и на перевыборы, а люди дадут вам оценку», - заявил во время выступления в парламенте Виктор Бондарь.

По словам нардепа, в случае, если коалиция останется старой, нет никаких гарантий, что новые назначения в правительство будут более профессиональными, а не будут базироваться за подковерных договоренностях. Без открытого и широкого обсуждения кандидатур новых министров и премьера, менять вслепую действующее правительство в угоду популистам - не конструктивно, считает нардеп.

«Сегодня главная цель у некоторых – взбить правительство, а дальше, мол, посмотрим. А кто возглавит новое правительство? Какой у вас кадровый потенциал? Опять будете везти людей из-за рубежа и выдавать им паспорта? Нельзя вслепую за один день менять позицию, только потому, что кому-то захотелось стать премьером или министрами. Дайте нам четкий план, кого вы видите на министерских должностях, что это будут за люди, какова будет ваша экономическая политика, внешнеполитическое видение, политика обороны страны?» - заявил Виктор Бондарь.