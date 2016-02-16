Во фракции БПП за недоверие правительству не проголосовали 20 депутатов - поименное голосование

Об этом свидетельствуют данные поименного голосования, обнародованные на официальном сайте парламента.

В частности, во фракции БПП «за» принятие резолюции недоверия правительству проголосовали 97, «против» - 0, «воздержались» - 10, «не голосовали» - 10, были «отсутствующими» - 19 народных депутатов. Среди тех, кто присутствовал в зале, но не дали своих голосов, в частности, «воздержались» - депутаты Артур Герасимов, Глеб Загорий, Дмитрий Лубинець, Давид Макарьян, Алексей Мушак, Юрий Соловей, Борис Козырь, Олег Недава, Александр Третьяков и Александр Урбанский, а «не голосовали» - Дмитрий Андриевский, Мустафа Джемилев, Леонид Козаченко, Александр Ливик, Геннадий Ткачук, Константин Усов, Григорий Шверк, Роберт Горват, Рефат Чубаров и Константин Ярынич.

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Фракция "Народный фронт", в которую входит 81 депутат, не дала ни одного голоса «за».

Среди 51 внефракционного «за» недоверие правительству проголосовали 28 депутатов, «воздержались» - 2, в том числе спикер Владимир Гройсман.

Фракция "Оппозиционный блок" из 43 депутатов, дала «за» 8 голосов, среди которых ее лидер Юрий Бойко, Александр Вилкул, Вадим Рабинович, в тоже время «против» проголосовала Наталия Королевская.

Фракция «Самопомощь» проголосовала почти в полном составе «за» недоверие - 25 из 26 депутатов.

Группа "Партия "Возрождение" из 23 депутатов не дала ни одного голоса.

Фракция Радикальной партии Олега Ляшко, которая насчитывает 21 депутата, дала «за» - 15 голосов.

Группа "Воля народа" из 20 депутатов дала «за» недоверие правительству 6 голосов.

Фракция партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина", в которую входят 19 депутатов, в целом проголосовала «за» - 15 голосов, "не голосовал" депутат Игорь Луценко.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада не приняла резолюцию о недоверии Кабмину и, соответственно, не отправила Арсения Яценюка в отставку. Результаты парламентского голосования по данному вопросу были - «за» 194, «против»: 2, «воздержались»: 12 «не голосовали»: 28 - из 236 зарегистрированных депутатов.

Напомним, сегодня президент Украины Петр Порошенко выступил с обращением, в котором акцентировал внимание на необходимости «полной перезагрузки правительства».

Вчера, 15 февраля, народный депутат от БПП Сергей Лещенко после заседания фракции при участии Порошенко и премьер-министра Арсения Яценюка сообщил журналистам, что фракция БПП решила признать работу правительства неудовлетворительной и собирать подписи за его отставку. «И в случае, если будет поставлен вопрос, то будем голосовать за отставку», - сказал парламентарий.