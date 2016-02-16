Во фракции БПП за недоверие правительству не проголосовали 20 депутатов - поименное голосование
В парламентской фракция Партии "Блок Петра Порошенко", в которую входят 136 народных депутатов, за проект Постановления об ответственности Кабинета министров Украины (относительно принятия резолюции недоверия Кабинету Министров Украины), не дали голосов 20 депутатов.
Об этом свидетельствуют данные поименного голосования, обнародованные на официальном сайте парламента.
В частности, во фракции БПП «за» принятие резолюции недоверия правительству проголосовали 97, «против» - 0, «воздержались» - 10, «не голосовали» - 10, были «отсутствующими» - 19 народных депутатов. Среди тех, кто присутствовал в зале, но не дали своих голосов, в частности, «воздержались» - депутаты Артур Герасимов, Глеб Загорий, Дмитрий Лубинець, Давид Макарьян, Алексей Мушак, Юрий Соловей, Борис Козырь, Олег Недава, Александр Третьяков и Александр Урбанский, а «не голосовали» - Дмитрий Андриевский, Мустафа Джемилев, Леонид Козаченко, Александр Ливик, Геннадий Ткачук, Константин Усов, Григорий Шверк, Роберт Горват, Рефат Чубаров и Константин Ярынич.
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Фракция "Народный фронт", в которую входит 81 депутат, не дала ни одного голоса «за».
Среди 51 внефракционного «за» недоверие правительству проголосовали 28 депутатов, «воздержались» - 2, в том числе спикер Владимир Гройсман.
Фракция "Оппозиционный блок" из 43 депутатов, дала «за» 8 голосов, среди которых ее лидер Юрий Бойко, Александр Вилкул, Вадим Рабинович, в тоже время «против» проголосовала Наталия Королевская.
Фракция «Самопомощь» проголосовала почти в полном составе «за» недоверие - 25 из 26 депутатов.
Группа "Партия "Возрождение" из 23 депутатов не дала ни одного голоса.
Фракция Радикальной партии Олега Ляшко, которая насчитывает 21 депутата, дала «за» - 15 голосов.
Группа "Воля народа" из 20 депутатов дала «за» недоверие правительству 6 голосов.
Фракция партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина", в которую входят 19 депутатов, в целом проголосовала «за» - 15 голосов, "не голосовал" депутат Игорь Луценко.
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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада не приняла резолюцию о недоверии Кабмину и, соответственно, не отправила Арсения Яценюка в отставку. Результаты парламентского голосования по данному вопросу были - «за» 194, «против»: 2, «воздержались»: 12 «не голосовали»: 28 - из 236 зарегистрированных депутатов.
Напомним, сегодня президент Украины Петр Порошенко выступил с обращением, в котором акцентировал внимание на необходимости «полной перезагрузки правительства».
Вчера, 15 февраля, народный депутат от БПП Сергей Лещенко после заседания фракции при участии Порошенко и премьер-министра Арсения Яценюка сообщил журналистам, что фракция БПП решила признать работу правительства неудовлетворительной и собирать подписи за его отставку. «И в случае, если будет поставлен вопрос, то будем голосовать за отставку», - сказал парламентарий.